Tennis | Davis | Serbia battuta 2-1 e Italia vola in finale

(Di sabato 25 novembre 2023) Malaga, 25 nov. (Adnkronos) - L'indi Coppa. Gli azzurri piegano la2-1 grazie al successo di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego in doppio contro Novak Djokovic e Miomir Kezmanovic in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 34' minuti. L'torna indopo 25 anni. L'ultimadegli azzurri in Coppaè datata dicembre 1998 quando al Forum di Assago persero 4-1 contro la Svezia. Unadove gli azzurri di Filippondri arrivano grazie ad un super Sinner che batte due volte in una giornata il numero uno al mondo. Gli azzurri insfideranno l'Australia.