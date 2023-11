Tennis : Davis Finals. Djokovic "Sinner in grande forma - con Italia dura"

Tennis : Davis Finals. Djokovic 'Sinner in grande forma - con Italia dura'

Tennis : Fognini in semifinale contro Ramos-Vinolas al Challenger di Valencia

Tennis – Violenza sulle donne : domani l’Italia in campo con un fiocco rosso

L'Italia supera la Serbia, azzurri in finale di Coppa Davis

Decisivo il doppio giocato da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che ha battuto quello serbo composto da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic in due setil punteggio di 6 - 3, 6 - 4 dopo 1h35' di gioco.

Italia-Serbia Coppa Davis LIVE, doppio Sinner Sonego-Djokovic Kecmanovic 6-3 3-3: risultato in diretta Fanpage.it

Tennis Coppa Davis, Australia in finale con la vincente di Italia-Serbia. Rabbia Djokovic per controllo doping Virgilio Sport

Tennis, con vittoria doppio Italia in finale di Davis dopo 25 anni

Roma, 25 nov. (askanews) - Un leggendario Jannik Sinner trascina l'Italia in finale di Coppa Davis dopo 25 anni, eliminando la Serbia di ...

Coppa Davis: l'Italia vince 2-1 con la Serbia e vola in finale

FRANCESCO LOIACONO - L’Italia vince 2-1 con la Serbia nella seconda semifinale di Coppa Davis a Malaga in Spagna e si qualifica per la finale. Il punto decisivo per il successo degli azzurri arriva da ...