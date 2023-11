Tennis | con vittoria doppio Italia in finale di Davis dopo 25 anni

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 novembre 2023) Roma, 25 nov. (askanews) – Un leggendario Jk Sinner trascina l’indi Coppa25, eliminando la Serbia di Novak Djokovic. Sotto 1-0il ko di Musetti con Kecmanovic, gli azzurri ribaltano il match trascinati dall’altoatesino che prima batte il n. 1 al mondo in singolare (annullando tre match point consecutivi da 0-40 nel terzo set), poi ha regolato la coppia Djokovic/Kecmanovic ininsieme a uno straordinario Lorenzo Sonego. L’ritrova così unache mancava dal 1998, quando gli azzurri affrontarono la Svezia a Milano. L’avversaria per l’insalatiera sarà l’Australia: appuntamento domani alle 16. Jk e Lorenzo conquistano il primo parziale in 35 ...