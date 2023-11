Tempeste di vento e gelo sull’Italia | le previsioni meteo di oggi e domani

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 25 novembre 2023) (Adnkronos) –di, crollo delle temperature e quindisull'Italia. Questo il quadrodelineato25 novembre dagli esperti, mentre la 'Sciabolata artica' colpisce il Paese in modo intenso portando con sé l'inverno. Ecco ledegli esperti pere l'inizio della prossima settimana.di Foehn forte verso la Pianura Padana,e raffiche al Centro-Sud con mareggiate sulle coste esposte, neve fino a 400-700 metri sull’Appennino centro-meridionale, crollo delle temperature anche di 10-12 gradi. E’ ovviamente inverno in anticipo, con la Sciabolata artica di Attila e Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, non può far altro ...