Tempesta d' Amore trame dal 26 11 al 2 12 | Shirin e Gerry si baciano

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 25 novembre 2023)si avvicineranno pericolosamente e in modo del tutto inaspettato, come si evince dalledid'dal 26 novembre al 2 dicembre 2023. Intanto, Ariane continuerà a portare avanti il suo piano per evadere e, dopo essere stata ricoverata in ospedale, riuscirà a recuperare l'antidoto per il veleno che ha ingerito e aggredirà una poliziotta. La Kalenberg, poco dopo, indosserà la divisa della donna e si appresterà a scappare. Proprio in quel momento, però, sopraggiungerà Michael, il quale, dopo aver capito le reali intenzioni di Ariane, proverà a fermarla. Il medico, tuttavia, dovrà arrendersi quando la dark lady prenderà in ostaggio Carolin. Dal canto suo, Josie rifletterà sulle ultime incomprensioni avute con. Quest'ultima, infatti, si è molto ...