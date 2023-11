Tempesta Artica Investe l' Italia | Arriva l' Inverno con Neve e Freddo Intenso

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 25 novembre 2023) Roma - L'si prepara ad affrontare un'imponente irruzione di aria, portando con sé un repentino crollo delle temperature e l'arrivo della. Un massiccio vortice di origine polare sta interessando il nord-est dell'Europa e sta per colpire la nostra penisola. Le previsioni meteorologiche indicano che il peggioramento delle condizioni inizierà dalle regioni meridionali, portando con sé forti temporali, temperature gelide e nevicate che potrebbero interessare persino le quote collinari dell'Appennino. Le Alpi e la Romagna, insieme a gran parte delle regioni centrali tirreniche e alla Sardegna, saranno coinvolte in fenomeni meteorologici avversi. Secondo quanto riporta il sito 3bmeteo, una perturbazione in discesa verso i Balcani porterà sull'arco alpino unflusso di aria settentrionale con forti ...