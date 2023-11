Temo per la vita di Giulia La denuncia a vuoto del papà

Gino Cecchettin, la prima denuncia: "Temo per mia figlia Giulia"

I timori che a Giulia Cecchettin qualcosa di brutto fosse successo il padre li aveva espressi già nelle prime ore della scomparsa. 'l'incolumità di mia figlia', è una delle frasi pronunciate e riportate nella prima denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri nella giornata di domenica 12 novembre. A parlare è ancora ...

Benedetta Durini: "Mia sorella Noemi come Giulia Cecchettin. Basta sminuire la violenza"

Io come donna e come me molte altre, siamo sgomentate ma allo stesso tempo sempre più agguerrite per combattere insieme questa ardua lotta culturale”. Perché, sottolinea Benedetta, vicepresidente dell ...

“C'è ancora domani”, Testaccio non voleva il film: ma ora il set diventa un tour

Erano molti i residenti titubanti sulla possibilità di ambientare diverse scene di "C'è ancora domani" nel quartiere di Testaccio a causa delle modifiche che un ...