Tavola di Natale | come apparecchiarla in stile tradizionale

(Di sabato 25 novembre 2023) Bellissime giornate da trascorrere nel calore della propria famiglia, aprendo i regali sotto l’albero e magari divertendosi con qualche gioco di società: è la magia delche, ogni anno, ci fa tornare un po’ bambini. Appuntamento immancabile è quello con il cenone della Vigilia o con il pranzo del 25 dicembre, a seconda delle tradizioni che ciascuna famiglia preferisce seguire: è il momento in cui tutti si riuniscono, nella convivialità di un lauto pasto preparato appositamente per un’occasione di festa così importante. C’è chi preferisce la comodità del ristorante, non dovendo così pensare ad altro che a divertirsi (e poi mettere mano al portafogli), e chi invece si lascia conquistare dal desiderio di vivere la magia natalizia nell’atmosfera più accogliente della propria casa. Se siete di quest’ultima idea, probabilmente avrete un gran bel daffare per organizzare ...