SWAT su Rai2 | trama e cast puntata 17 – Stagione 6

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 25 novembre 2023) Questa sera, sabato 25 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda l’episodio 17 della sestadel telefilm S.W.A.T. dal titolo Stoccolma. Vediamo insiemee attori per decidere se vale la pena vederlo. Episodio 17 S.W.A.T. –L’episodio 17 della sestadi, intitolato “Stoccolma”, è andato in onda in Italia il 25 novembre 2023. Lainizia con Nichelle, la moglie di Hondo, che entra in travaglio con tre settimane di anticipo. Hondo è in ansia e i suoi rapporti con i suoceri, che non approvano la sua relazione, non fanno che peggiorare. Nel frattempo, laviene chiamata a intervenire in un caso di sfruttamento sessuale di ragazze minorenni. L’operazione viene ...