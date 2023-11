Stadio Franchi coi soldi pubblici | coro di proteste per Nardella | È ora di finirla

Leggi su iltempo

(Di sabato 25 novembre 2023) L'ennesima sconfitta di una sinistra che non vuol accettare un dato semplice, consolidato, evidente. Ovvero che idevono servire per costruire strade, ospedali, scuole, case popolari. E non per ristrutturare unodi calcio. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del comune di Firenze contro il decreto di definanziamento deciso dal governo e relativo ai 55 milioni di euro per la riqualificazione dello. Una roboante sconfitta, giunta peraltro dopo la bocciatura dell'Unione Europea, che ha rimandato al mittente la proposta di usare i denari del Pnrr per la ristrutturazione della “casa” della Fiorentina. Una decisione che ha sollevato un vespaio di polemiche. "Dopo la boutade di chiedere i fondi del Pnrr per uno, una proposta ...