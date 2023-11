Sportweek sfotte Mazzarri | «Tornerà a sensibilizzare sull’emergenza ambientalista»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 novembre 2023) SuLuigi Garlando accoglie a modo suo il ritorno in Serie A di Walter. Una lettera carica di ironia, o di sberleffi se si è un po’ più maliziosi. Insomma lo. Ricorda i 7 gol subiti da Gasperini quando era allenatore del Torino. E ancora: “Rivedremo sicuramente le sue dita tamburellarle nervosamente il quadrante dell’orologio, opportuno richiamo a non sperperare il tempo in cose futili, perché la lancetta corre veloce“. Poi il riferimento allo spiritodel mister, richiamo a quandoaddusse alla pioggia una mancata vittoria con l’Inter: “Di sicuro, leil’opinione pubblicadovuta ai mutamenti climatici, tema di ...