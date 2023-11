Sospensione Treni nel Weekend | Lavori sulla Dorsale Adriatica | Cambiamenti nella Circolazione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 25 novembre 2023) Pescara - Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da significativideilungo la, a causa didi potenziamento infrastrutturale in corso tra Porto D’Ascoli e Giulianova e tra Francavilla e Ortona. La decisione di sospendere diversiè stata comunicata da RFI, coinvolgendo le Frecce, gli Intercity e i Regionali. Le modifiche coinvolgeranno anche l'Abruzzo, con impatti significativi su diverse tratte e tipologie di. Tra le principali variazioni: Le Frecce come Frecciarossa 8815, 8828, 8809 e 8824 saranno cancellate sabato 25 novembretratta Pesaro – Pescara. Gli Intercity come IC 1545, IC 1546, IC 603, IC 606, IC 607 e IC 610 subiranno ...