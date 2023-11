Sondaggi politici elettorali oggi 25 novembre 2023 | italiani favorevoli all’allargamento dell’Unione Europea

Leggi su tpi

(Di sabato 25 novembre 2023)25– Gli: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Complessivamente, infatti, il 47% degli intervista è d’accordo con il campione diviso tra il 38 per cento che si dice “favorevole” e il 9% “del tutto favorevole”. Il 33 per cento, invece, è contrario. Le opinioni, tuttavia, cambiano a seconda dell’orientamento politico. Sull’eventuale ingresso nella Ue di Albania, Ucraina e Montenegro prevale il sì, mentre diverso è il ...