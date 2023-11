Sommer | Buffon e il consiglio a Marotta | il precedente

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 novembre 2023)è stato nelle idee della Juve, o meglio dicome suo possibile erede e lo aveva consigliato ae Paraticiè stato nelle idee della Juve, o meglio dicome suo possibile erede e lo aveva consigliato ae Paratici. Parole al miele dell’ex portiere bianconero nei confronti dello svizzero, ai tempi avversari in Champions poi ricambiate dallo stesso Yann. Sul mercato non se ne fece nulla, perché poi lui restò in Germania fino ad arrivare all’Inter. Altro dato che nelle due sfide contro i bianconeronon ha mai perso. Lo scrive Tuttosport.