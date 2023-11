Solinas | “Con 8 milioni rilanciamo la filiera agroalimentare sarda”

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 25 novembre 2023) CAGLIARI – Ottodi euro per sostenere il settore della macellazione, della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. La giunta, nell’ultima seduta ha deliberato, su proposta dell’assessore del Lavoro, Ada Lai, il via libera alla ripartizione dei contributi al costo salariale. “La Sardegna ha una vocazione, che vogliamo rilanciare. In analogia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Occupazione,: “Buone performance legate alle donne” Regionali Sardegna, FdI: “Non ci sono le condizioni per ricandidare” A Cagliari, scritte contro Luigi Di Maio Pranzo dira: mezzo di distrazione di massa. I problemi sono altri!: “2 ...