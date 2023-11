Società Agricola Nozza Luciano | 4 milioni di piante all’anno | ora 25mila Stelle di Natale per AIL

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 novembre 2023) Verdello. “Sono davvero contento. Essere finalmente riuscito ad ospitare, in Azienda, due classi terze delle Scuole Medie locali, mi ha riempito di gioia. Aver potuto raccontare, spiegare e mostrare ad una quarantina di ragazzini e ragazzine che frequentano in paese, chi è e che cosa fa lafondata nel 1984 da mio padre(scomparso nel 2001, a 56 anni, nda) e da mia madre Loredana, è stata una bellissima opportunità”. Nicola, 48 anni, titolare con la sorella maggiore Cristina e con quella minore Clarissa, dellas.s. di Verdello commenta così l’esito dell’incontro avuto – venerdì 24, in occasione della 14a edizione del ‘Pmi day’ (promossa dal Comitato della Piccola Industria di Confindustria ...