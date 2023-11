Sinner vince anche nel doppio e porta l’Italia in coppa Davis | ora è leggenda

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023)entra nellaha nuovamente un mito sportivo a scaldare il cuore di tutti. Battendo per la terza volta Novak Djokovic in pochi giorni e per la seconda solo oggi mandain finale in: un miracolo che non accadeva da 25 anni. Dopo un primo set vinto facilmente, gli altri due sono stati piuttosto combattuti ma hanno visto nuovamente la vittoria degli italiani, e la consacrazione del nostro tennis.contro tutti, ma soprattutto contro Djokovic Non si sa se siano le ennesime parole pessimiste di Nicola Pietrangeli, la vecchia guardia del tennis sempre scettico nei confronti di, ad averto di nuovo fortuna alno: è un dato di fatto che, ...