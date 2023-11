Sinner-Djokovic | il possibile debutto del più giovane di sempre in serie A Bari-Venezia per il campionato di calcio di serie B | Città di Gallipoli-Casarano per la serie D girone H

Leggi su noinotizie

(Di sabato 25 novembre 2023) Semifinale di coppa Davis: inizia a mezzogiorno Italia-Serbia che dunque, oggi, fa registrare il terzo incontro in dieci giorni fra Jannike Novak. Tre anticipi per ildidiA ed in uno di questi, Milan-Fiorentina, potrebbe verificarsi ildel piùgiocatore di: l’attaccante milanista, il siciliano Francesco Camarda (foto tratta da profilo facebook Il magico Milan) che ha 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. I rossoneri sono in emergenza per il settore di attacco e, con deroga Figc, appunto Camarda è stato convocato. Nelle giovanili ha già segnato più di cinquecento reti. Se oggi scendesse in campo toglierebbe il record a Widsom Amey (Bologna): 15 anni, 9 mesi e 1 ...