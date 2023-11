Sinistra italiana | Conte e Schlein al congresso ‘amico’ | ma i due non si incontrano | Fratoianni ci sperava

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 novembre 2023) Prove di campo largo a Perugia dove proseguono i lavori del terzonazionale di. È la seconda giornata e il segretario Nicolaspera nel colpaccio con i due ospiti vip: Giuseppeed Elly. La delegate e i delegati indossano una fascia fucsia al braccio in occasione della Giornata contro la violenza alle donne.aldiIl primo ad affrontare la platea amica èche assicura alleanza e complicità. “Sui temi ci siamo. E quando il confronto è sui temi siamo assolutamente disponibili, come abbiamo fatto su salario minimo. E come nel caso della buona convergenza sui temi della sanità. Continueremo sul tema delle riforme ...