(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Lauro hanno svolto unitamente a personale dei Carabinieri dell’Ispettorato Territoriale deldi Avellino e della locale ASL, una serie di controlli disposti nel quadro delle attività del Nucleo Ispettivo “Osservatorio Provincialesuidi”. Nella fattispecie, i militari ed il personale del Nucleo Ispettivo Provinciale hanno proceduto al controllo di unedile indeldi Lauro (AV) rilevando infrazioni connesse al mancato utilizzo di dispositivi dipersonali e infrazioni alladell’infrastruttura. Dai controlli è scaturita la sospensione dell’attività lavorativa deledile, affidato in ...

Secondo Pelaggi, "per l'Italia sarebbe necessario sottolineare come il mantenimento dello status quo a Taiwan è un elemento essenziale per il mantenimento anche della sicurezza italiana".

