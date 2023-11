Siamo in finale! Sinner-Sonego | schiaffoni a Djokivic | chi trema ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) L'Italia conquista la finale di Coppa Davis dopo 25 anni. La coppia azzurra formata da Jannike Lorenzoha vinto il doppio superando in due set la coppia serba composta da Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3 5-4 ottenendo così il secondo e decisivo punto contro la Serbia. Domani l'Italia affronterà in finale l'Australia. "Èstata lunga, alla fine di questa giornata ci sono tante emozioni, tutto il team ci ha creduto fino alla fine. Il doppio è molto difficile ma ci abbiamo sempre creduto e questo ha fatto la differenza. Adesso vediamo come va. Ripoe domani ci sarà un altro problema da risolvere". Così a Raisport, dopo la conquista: "Alla fine ogni partita ha la sua storia, sono contento che la squadra sia ancora viva, domani abbiamo una finale la prima per noi tutti. ...