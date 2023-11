(Di sabato 25 novembre 2023) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Se sono venuta qui è proprio persì, caro Nicola, noi ci siamo come abbiamo fatto sul salario minimo, ci siamo per faree battaglie". Così Ellyal congresso di Sinistra Italiana.

Il Pd in piazza a Roma. Schlein : "Da qui parte una fase nuova - l'alternativa alla Meloni c'è"

A Roma - 50.000 in piazza con il Pd. Schlein : 'Da qui diciamo basta al governo Meloni'

Tv - social - maquillage e temi : il movimento Ellyttico di Schlein per la fase 2 del Pd

Bersani, un vero attore

però, da vero politico che vuole prendersi tutto, fa sette ruoli: salumiere, fruttivendolo, ... Nel grande film della sinistra, se Ellyè la comica, lui è la versione drammatica. Sequel: L'...

Il Pd in piazza. Elly Schlein: qui per un futuro più giusto Avvenire

In 50mila in piazza per il Pd. Schlein,da qui fase nuova - Notizie ... Agenzia ANSA

Si: Schlein, 'qui per dire che Pd c'è, sì a iniziative comuni'

Schlein vuole unità: il giallo della telefonata tra la leader Pd e il «ribelle» Laforgia

«Per vincere contro le destre serve unità. Il Pd qui come nel resto d'Italia lavora per la massima unità possibile»: la leader Pd Elly Schlein ha parlato alla festa dell’ Unità a Cagliari e le sue par ...