Si | Schlein a Fratoianni | ' unità opposizioni per battere destra | alternativa c' è' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Voglio ringraziareper il rapporto di collaborazione tra di noi. Ma anche per l'approccio di superare la differenze che ci sono, sennò saremmo nello stesso partito. Da parte nostra non c'è nessuna presunzione di autosufficenza, nessun rapporto di sudditanza ma un rapporto paritario sapendo quale è il nostro ruolo di prima forza di opposizione". Così Ellyal congresso di Sinistra Italiana. "Tra noi c'è più di un'amicizia, ma una militanza condivisa e il fatto che oggi, dopo le primarie, siamo tentando una svolta e di imprimere un corso nuovo al Pd, spero sia colto anche da voi per costruire insieme finalmente un campo progressista coerente che cura le ferite di questi anni e si riappropria della possibilità di batte queste destre nazionaliste e consegnare al Paese un futuro più giusto". "Su questo, ...