Si fa forte il partito di chi vuole che l' Ucraina negozi con Putin che attacca spietato

(Di sabato 25 novembre 2023) “Alcuni muoiono, altri continuano ad avanzare. E’ come un film di zombi”, ha detto alla France Press un soldato ucraino sul fronte di Avdiivka, la cittadina nel Donbas dove è iniziata “la terza ondata” di soldati russi contro la linea di difesa. Il campo è pieno di cadaveri, i russi scavano dei tunnel per prendere di sorpresa gli ucraini, le immagini che ci arrivano sono tragiche e coraggiose insieme, secondo le fonti ucraine ci sarebbero 40 mila soldati russi all’attacco. L’intelligence di Kyiv ha rilasciato l’audio di una telefonata intercettata in cui un soldato russo dice di essere ricoverato in un ospedale civile a Rostov perché quello militare è pieno, “tre piani pieni di feriti, senza gambe, senza braccia, con altre parti del corpo mutilate, vengono soprattutto da Avdiivka”. Da settimane e settimane, da questa cittadina ormai quasi deserta e distrutta ...