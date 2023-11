“Si conferma diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività”

Leggi su ilpost

(Di sabato 25 novembre 2023) «Qualche giorno fa, alla tenera età di 52 anni, ho avuto la– clinica – di soffrire di ADHD. Questatardiva appare paradossale se si tiene conto che mi sono laureata in psicologia, dottorata in scienze cognitive e da vent’anni scrivo come giornalista scientifica specializzata proprio in quelle materie lì, ovvero psicologia e neuroscienze. Senza contare che sono stata in psicoanalisi. Ma la scorsa primavera ho letto un paper che parlava dello squilibrio di genere nellee la descrizione dei sintomi nelle bambine mi ha provocato un tuffo al cuore: "Quella lì sono io"».