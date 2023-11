Short track | Viola Simonini chiude settima nei 1500 metri nella Coppa del Mondo juniores

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Si è aperta a Leeuwarden ladeldi. Un primo appuntamento dominato da Cina e Corea del Sud, che hanno monopolizzato il gradino più alto del podio in questa prima tappa. Per l’Italia qualche buon risultato, con dei piazzamenti in finale A.prima serie dei 1000femminili doppietta cinese con il successo di Wanyu Lyu davanti alla connazionale Jiarui Song e alla giapponese Rina Shimada. Per i colori azzurri da segnalare la qualificazione alla finale B da parte di Margherita Betti, che purtroppo poi è stata squalificata. Una buonissima gara quella dinei. L’azzurra ha concluso al settimo posto in una finale vinta dalla sudcoreana Oh ...