Shiva resta in carcere dopo la sparatoria | il Riesame respinge la richiesta degli avvocati del trapper

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Ildevere in. A nulla è servita la mediazione della difesa di Andrea Arrigoni – questo il vero nome dell’artista – che si è vistore dal Tribunale deldi Milano ladi rivalutare la pena detentiva dalagli arresti domiciliari per laavvenuta davanti alla sua casa discografica a Settimo Milanese. “Rispetto il Tribunale – afferma uno-, ma non condivido la decisione. Credo la permanenza insia del tutto immotivata ed esagerata. Un conto è il processo e un conto è la carcerazione preventiva”. I fatti contestati alrisalgono all’11 luglio, giorno in cui ...