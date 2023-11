Sguera Azione | “Bene la fine del dissesto ma serve chiarezza”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa di Vincenzo, consigliere comunale e segretario provinciale di ‘’ nel Sannio. “Sia pure dopo sette anni, sia pure dopo una procedura più lunga del previsto e costellata da errori e polemiche, l’iter per l’uscita daldel Comune sembra in via di definizione. Finalmente! Finalmente i creditori dell’Ente potranno veder soddisfatte -seppur in parte – le proprie legittime aspettative economiche. Finalmente, si spera, palazzo Mosti potrà programmare un abbassamento delle imposte comunali. Ciò nonostante – e forse anche a maggior ragione – va convocata, così come richiesto da 12 consiglieri, l’assise comunale. La chiusura della procedura del, infatti, è una buona notizia. Ma non ‘sana’ i troppi errori commessi né si può pensare di mettere una ...