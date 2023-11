Serluca sul dissesto | “Voltare pagina | Osl è organo autonomo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ildel Comune di Benevento si avvia a conclusione. L’itinerario amministrativo muoverà ora passi veloci e quando in Giunta approveremo la procedura semplificata, i creditori potranno finalmente ricevere ciò che spetta loro, nella misura massima consentita dalle norme, come indicato e voluto dal sindaco Mastella. Questo è ciò che conta, chiudere il conto con il passato e”, così in una nota l’assessore alle Finanze Maria Carmela. “Le richieste arrivate all’Osl, pari a 120 milioni di euro, sono la plastica testimonianza di come la scelta esercitata nel 2017 fu senz’altro sofferta,ma obbligata e opportuna sul piano finanziario. Questa cifra era quella accertata dall’Amministrazione, poi l’Osl ha ridefinito la massa passiva con poteri autonomi e indipendenti. ...