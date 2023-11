Serie C 2023 2024 | la capolista Cesena espugna Pescara | vincono Vicenza ed Entella

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Tre successi di misura nelle altrettante sfide valevoli per la quindicesima giornata del girone B diandate in scena nella serata odierna di sabato 25 novembre. Spicca il successo della, che sbanca l’Adriatico digrazie ad una rete di Shpendi e mette pressione alla Torres, chiamata a vincere domani contro il Gubbio per tenere il passo. Quarta sconfitta di fila per il fanalino di coda Fermana, che cade a Rimini ed è sempre più ultimo: decide un gol di Morra. Infine, una rete su calcio di rigore di Zamparo regala all’il successo esterno sul campo del Pontedera. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE L’unico pareggio della serata arriva dal girone A, dove Legnago Salus e Pro Patria non sono andate oltre l’1-1. Ospiti avanti ...