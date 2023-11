Serie B 2023 24 | Parma fermato sul pari dal Modena | il Venezia vince e aggancia la vetta

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Nelle gare pomeridiane del sabato diB, valide per la quattordicesima giornata, arriva l’aggancio delinalla classifica. I lagunari infatti hanno sfoderato una prestazione perentoria andando are 3-0 sul campo del Bari grazie alle reti di Pierini alla mezz’ora e di Tessmann e Dembele nel recupero, risultato che gli permette di raggiungere ila quota 30 punti. I Ducali hanno pareggiato solo nel recupero grazie ad una rete di Partipilo nel derby emiliano contro il, che era passato in vantaggio al 59? con Duca. Dietro alle due capoliste la Cremonese si è portata in terza piazza grazie al successo 1-0 firmato da Castagnetti contro il Lecco. Nei piani alti della classificaanche il Como di Fabregas, che supera 2-1 la Feralpisalò ...