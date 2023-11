Serie B 2023 24 | finisce 1-1 tra Pisa e Brescia | Bjarnason risponde a Moreo

Leggi su sportface

(Di sabato 25 novembre 2023) Nell’ultima gara del sabato diB, termina in pareggio 1-1 la sfida tra. I nerazzurri la sbloccano subito dopo 5? con la rete di, al primo centro stagionale. Le rondinelle però non rispondono presente e al 14? arriva il pareggio di. Nel secondo tempo meglio gli ospiti ma le occasioni da gol sono poche, con le due squadre che sembrano accontentarsi del pari. Con questo risultato ilsale a quota 17 punti a metà classifica, mentre ilinterrompe una striscia di cinque sconfitte in fila e abbandona la zona playout con 14 punti. Martedì la squadra di Gastaldello tornerà in campo contro il Sudtirol per recuperare l’ultima delle gare rinviate a inizio stagione e potrà così finalmente essere al passo con le altre squadre in ...