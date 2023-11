Serie A | tredicesima giornata | tre big-match all’orizzonte | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Il capitolo dedicato alle Nazionali e alle loro sfide internazionali si è chiuso, finalmente, lasciando campo libero ai campionati che torneranno ad animare le passioni dei tifosi all’interno dei rispettivi confini. In questo weekend tornerà in pista anche laA, dopo l’intro della cadetteria, che manderà in scena lache promette scintille e sfide davvero molto interessanti: tre big-dominati, ovviamente, dal confronto Juventus-Inter che scenderanno in campo per la disputa del Derby d’Italia. Sono diversi, in realtà, i confronti importanti per le rispettive classifiche: ecco tutto il, gli orari e dove sarà possibile assistere in televisione alle gare.A,...