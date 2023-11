Serie A – Milan-Fiorentina | la moviola della partita in diretta | LIVE News

Serie A: in campo Milan - Fiorentina 0 - 0 LIVE

Pobega dall'inizio con Musah, viola con Beltran dal primo minuto

In panchina con il Milan c'è il 15enne Camarda: se Pioli lo farà entrare, sarà il più giovane esordiente nella storia della

Hernandez, la Serie. Theo nel mirino di una big internazionale

In questo avvio di stagione il rendimento di Theo Hernandez non è stato al livello delle precedenti annate, come ha riportato il quotidiano Tuttosport, il calo del terzino rossonero potrebbe essere le ...

la curva del Milan incita due volte il baby Camarda

La curva Sud, cuore del tifo milanista, dedica due volte un coro personalizzato a Francesco Camarda, il giovanissimo attaccante della Primavera convocato ...