Serie A – Milan-Fiorentina 1-0 | concluso il primo tempo a San Siro | LIVE News

LIVE FV, MILAN-FIORENTINA 1-0: BELTRAN SPRECA IL PARI MA LA VIOLA C'È

53' - Beltran si trova ancora in area ma Calabria lo anticipa. 50' OCCASIONE VIOLA! Beltran s'invola in rete, Maignan gli toglie a palla dai piedi. Bravo e tempestivo il ...

Camarda a 15 anni sul prato di San Siro non resiste: tira fuori lo smartphone e ferma la magia

Camarda entra a 15 anni sul prato di San Siro e non può credere ai suoi occhi. Non resiste e tira fuori il suo smartphone per filmare dal primo istante quel momento magico.