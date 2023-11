Serie A – Milan-Fiorentina 0-0 | Calabria spreca una grande occasione | LIVE News

Serie A – Milan-Fiorentina : la moviola della partita in diretta | LIVE News

Serie A – Milan-Fiorentina 0-0 : rossoneri attenti e in attesa | LIVE News

Milan - Fiorentina LIVE 0 - 0: prima conclusione Milan

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro,e Fiorentina si affrontano nel match valido per la tredicesima giornata di campionato dellaA 2023/2024.- ...

In panchina con il Milan c'è il 15enne Camarda: se Pioli lo farà entrare, sarà il più giovane esordiente nella storia della ... Open

LIVE FV, MILAN-FIORENTINA 1-0: RIGORE PER IL MILAN

45' +3' - GOL DEL MILAN! Sul dischetto Theo Hernandes trasforma 45+2' - RIGORE PER IL MILAN. Jovic s'invola in area e Parisi lo ferma fallosamente. 44' - ...

Camarda a 15 anni sul prato di San Siro non resiste: tira fuori lo smartphone e ferma la magia

Camarda entra a 15 anni sul prato di San Siro e non può credere ai suoi occhi. Non resiste e tira fuori il suo smartphone per filmare dal primo istante quel momento magico.