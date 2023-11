Serie A Femminile | nona giornata | programma e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 novembre 2023) Si prosegue spediti esattamente verso metà stagione con ladi Calcio che vedrà oggi disputarsi la. Tante le sfide interessanti, ma su tutte spicca inevitabilmente il derby di Milano tra Inter e Milan, che si giocherà quest’oggi alle 13.45. Per il resto ci saranno in palio punti per una classifica che via via si sta definendo sempre di più e ha già lasciato intendere chi lotterà per cosa, lasciando ad un discorso a due la questione scudetto, che comunque vede la Roma decisamente avanti. Andiamo dunque a vedere cosa riserva ilodierno e dove vedere inle partite della: il ...