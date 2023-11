Serena | «Juve monolite davanti l’area | l’Inter invece gioca a calcio»

(Di sabato 25 novembre 2023) Aldoha parlato alla vigilia del macth trae Inter: ecco le dichiarazioni del doppio ex del derby d’Italia Ai microfoni di Radio Deejay, Aldoha così parlato così alla vigilia di–Inter. LE PAROLE- «È stato detto già di tutto:no con lo stesso modulo ma con un’interpretazione diversa in campo, laè compatta e più bassa, è unaldi rigore., di fondo sono squadre simili anche se i numeri dicono più Inter ma il centrocampo è totalmente diverso: quello dellaè fatto di interditori, ci vorrebbe un simil Pirlo per far felici gli attaccanti dellantus».

