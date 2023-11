Se pure il Papa è contro l’Occidente

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 novembre 2023)cade a pezzi. Vittima di un irrefrenabile odio di sé e dei violenti colpi inferti da ideologie perverse e irrazionali che stanno via via occupando il vuoto lasciato da un cristianesimo sempre meno presente nelle esistenze degli occidentali. Ai millenari valori della cristianità vengono infatti sempre più spesso sostituiti gli sgangherati precetti della dottrina dominante di turno innalzata al rango di un vero e proprio culto laico. Il cristiano si trova pertanto costretto, suo malgrado, ad assistere impotente al crollo di tutti i capisaldi della sua fede eretti in sedici lunghi secoli di evangelizzazione cristiana del. La religione abdica così mestamente per fare spazio a moderne forme di paganesimo politicamente corrette e climaticamente sostenibili, che si insinuano nei gangli vitali della società occidentale, egemonizzandola ...