“Se domani non torno” | la commovente lettura della poesia di Torre Cáceres | sullo sfondo i nomi delle vittime di femminicidio nel 2023

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) “Senon rispondo alle tue chiamate, mamma. Se non ti dico che nonper cena. Se, il taxi non appare. Forse sono avvolta nelle lenzuola di un hotel, su una strada o in un sacco nero. Forse sono in una valigia o mi sono persa sulla spiaggia”. Sul palco del terzo congresso nazionale di Sinistra Italiana in corso a Perugia una ragazza dell’Unione Giovani di Sinistra legge, commuovendosi, il testodell’artista e attivista peruviana Cristinamentre dietro di lei,schermo, scorrono idi tutte le donne uccise per mano di un uomo in questo.“Setocca a me, voglio essere l’ultima”, si conclude la, e tutti i presenti, che ...