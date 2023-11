Sciopero del trasporto locale rinviato dal 27 novembre al 15 dicembre “No alla precettazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023) Dopo la riduzione di 20 ore imposta dal ministero con la, lodi 24 ore delpubblicoprevisto per lunedì 27, non ci sarà. I sindacati lo hannoal 15, “sfidando il Ministro Salvini sul terreno dei diritti costituzionali, oltre che nel merito delle questioni poste dalle istanze dei lavoratori, ignorate dalle controparti datoriali e dal responsabile del dicastero dei trasporti“. Ad annunciarlo l’Unione sindacale di base a cui aderiscono ADL Cobas – COBAS Lavoro Privato – SGB -CUB Trasporti – USB Lavoro Privato, secondo la quale “è oramai evidente che il problema è diventato politico. Lada parte di Salvini è stata ingiustificata. E stiamo avvalendoci di uno staff di legali per ...