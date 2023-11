Scienza | nuovo sistema di acquacoltura trasforma il legno in nutrienti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 25 novembre 2023) Un gruppo internazionale di ricercatori ha sviluppato il primodi allevamento di vongole nude al mondo in grado dire ildi scarto in. La scoperta e’ frutto della collaborazione tra le Università di Cambridge e Plymouth ed e’ stata pubblicata sulla rivista Sustainable Agriculture. Queste lunghe vongole bianche d’acqua salata, note come bivalvi, dette anche lamellibranchi o pelecipodi, sono la classe di molluschi che cresce piu’ velocemente al mondo ed e’ in grado di raggiungere i 30 cm di lunghezza in soli sei mesi. Lo fa scavando nei detriti dele convertendoli in proteine altamente nutritive. I ricercatori hanno scoperto che i livelli di vitamina B12 nelle vongole nude erano superiori a quelli della maggior parte degli altri bivalvi e quasi il doppio di quelli ...