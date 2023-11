Sci di fondo | Nyenget beffa Niskanen | sua la 10 km di Ruka Federico Pellegrino 15°

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023) Finale amaro in casa Finlandia per la 10 km maschile divalida per la Coppa del Mondo di sci dimaschile 2023-2024. Nella prima gara a tecnica classica della stagione si impone il norvegese Martin Loewstrom, chel’idolo di casa Iivoper 2?9 al termine di un importante duello. Il tempo del vincitore è di 23’31?7. Il tema, come al solito, è quello del dominio dei norvegesi, dal momento che dietroce ne sono tre all’interno dei primi sei. In particolare, gradino più basso del podio per Erik Valnes, ben più che rinfrancato dal ribaltone di ieri, con 9?7 di ritardo. +10?8 per Pal Golberg, poi è sesto Harald Oestberg Amundsen a 29?. In mezzo il quinto posto di uno che, sebbene scozzese, ha larghi legami fondistici in fatto di Norvegia: Andrew ...