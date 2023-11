Sci di fondo | Coppa del Mondo 2023 2024 | Nyenget vince la 10km maschile a Ruka | Pellegrino 15°

(Di sabato 25 novembre 2023) Dominio norvegese nella 10 kmin questa seconda giornata di gare a, dove è partita ladeldi sci di. A trionfare quest’oggi è stato Martin Loewstroem, che ha chiuso la sua gara in 23:31.7, preceendo di solamente 2? il finlandese Livo Niksnane, che si è inserito nel mezzo della squadra norvegese. Terzo, infatti, è Erik Valnes, mentre in quarta posizione si è piazzato Paal Golberg. Ottima la prova di Federico, che dopo il quarto posto di ieri nella sprint si destreggia bene terminando 15° a un decimo da uno Johannes Klaebo ancora non in grande spolvero in questo avvio di stagione. Meno bene Francesco De Fabiani, che ha chiuso addirittura 45esimo a +1.21 dal leader ed era apparso anche ieri un po’ indietro di condizione. ...

Dopo la sprint in tecnica classica di ieri, a Ruka è tempo di 10km femminile per nella prima tappa di Coppa del mondo didi. Ancora una volta a sorridere è la selezione svedese. Se ieri il successo era andato a Emma Ribom, quest'oggi a imporsi è Ebba Andersson, che taglia per prima il traguardo in 26:46.7 ...

Donne in pista nel weekend per la Coppa del Mondo, con le prime gare in Nord America. Si comincia oggi, sabato 25 novembre a Killington, un appuntamento classico sulle nevi del Vermont a partire dal 2 ...

Continua la Coppa del Mondo di sci di fondo nel suo primo fine settimana, in quel di Ruka (Finlandia). La prosecuzione è affidata alle due 10 km, con quella femminile che partirà alle ore 10:00 e quel ...