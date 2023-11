Sci | Cdm donne | Gut-Behrami vince gigante di Killington | sesta Brignone e nona Goggia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 novembre 2023), 25 nov. (Adnkronos) - Lara Gut-si è imposta nello slalomfemminile di Coppa del Mondo di. La svizzera ha chiuso con il crono di 1.53.05, davanti alla neozelandese Alice Robinson, che aveva chiuso in testa la prima manche, e la statunitense Mikaela Shiffrin. Sesto posto per l'azzurra FedericaSofia, mentre è uscita nella seconda manche l'altra azzurra Marta Bassino che aveva chiuso quarta la prima manche. La Gut-ha trovato la 39esima vittoria in carriera e ora in classifica la Shiffrin guida con 250 punti davanti a Gut-con 200, terza Hector con 195.