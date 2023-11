Sci alpino | Robinson sorprende nella prima manche a Killington Bassino e Brignone in lotta per il podio

(Di sabato 25 novembre 2023) Alicesi prende a sorpresa la vetta della classifica dopo ladel gigante di. Una prestazione eccellente della neozelandese, partita con il pettorale 9, che ha fatto la differenzaparte più ripida del tracciato. Unaper la vittoria comunque apertissima, visto che ci sono tre atlete separate da soli otto centesimi tra di loro. Infatti al secondo posto c’è la svedese Sara Hector, che ha accusato un ritardo di 6 centesimi da. Sono otto, invece, quelli di distacco tra la neozelandese a la svizzera Lara Gut-Behrami, che occupa attualmente la terza posizione a metà gara. In piena corsa per ilc’è anche Marta. Una buonaquella ...

LIVE Sci alpino - Gigante Killington 2023 in DIRETTA : Brignone e Bassino per lo scherzetto a casa di Shiffrin

Gigante femminile Kilington 2023: Tviberg inforca e si fa male al ginocchio, prima manche interrotta

Prima manche a Killington interrotta. Infortunio al ginocchio sinistro per Maria Teresa Tviberg durante la sua discesa. La norvegese ha inforcato ed è caduta pochi metri dopo lamentando un forte ...

LIVE Sci alpino, Gigante Killington 2023 in DIRETTA: gara nel pomeriggio/sera, i pettorali di partenza OA Sport

Hector col n° 1 per il gigante di Killington: 2 Bassino, 6 Brignone, Shiffrin e Vlhova tra di loro NEVEITALIA.IT

Classifica slalom gigante femminile Killington 2023

La Coppa del mondo di sci alpino femminile torna sulle nevi del Nord America, a Killngton, per il secondo slalom gigante della stagione ...

Sci oggi gigante femminile Killington: a che ora e dove vederlo in diretta

La Coppa del mondo femminile a Killington è trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport+ HD (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1, ...