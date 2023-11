Sci alpino | pagelle gigante Killington | Gut-Behrami in stato di grazia | alti e bassi tra le italiane Colturi e Ljutic impressionano

Leggi su oasport

(Di sabato 25 novembre 2023)Lara Gut-9: avvio di stagione da urlo per la ticinese, che bissa il successo di Sölden e centra la seconda vittoria consecutiva tra le porte larghe facendo nuovamente la differenza nella manche conclusiva. Questa volta rifila però ben 62 centesimi alla seconda, evidenziando una netta superiorità quest’oggi sulle nevi del Vermont. Alice Robinson 8,5: la precoce neozelandese classe 2001 prosegue la sua risalita verso l’elite della specialità e torna a brillare, firmando il miglior tempo nella prima manche (con il pettorale 9) e conquistando poi un secondo posto che le consente di tornare sul podio in Coppa del Mondo dopo oltre due anni e mezzo. Mikaela Shiffrin 8: sesta, quarta, prima e terza. Non è nella sua miglior versione di sempre, ma la fuoriclasse a stelle e strisce macina ...