Sci Alpinismo | Coppa del Mondo 2023 | Cardona e Ulrich vincono le gare sprint | Murada e Canclini fuori in semifinale

(Di sabato 25 novembre 2023) Prende il via la stagione di Sciin Val Thorens. Sulle rampe della Savoia e sotto una forte nevicata, si sono svolte le primestagionali, quelle dello, che hanno visto subito un paio di sorprese. Come il mancato successo di Emily Harrop nella gara femminile. La transalpina sembrava avviata verso la vittoria dopo la gamba evidenziata nelle batterie di qualificazione, ma a fermarla sono dei problemi tecnici allo sci destro, che la costringono dapprima ad una partenza lenta e poi a fermarsi completamente all’inizio della rampa dopo la scala, rischiando di finire con la faccia nella neve. Con gli strumenti inutilizzabili, impossibile proseguire. A vincere è la giovanissima svizzera Caroline: la juniores domina in 3.54.49, avanti alla svedese Tove Alexandersson, a cui rifila oltre tre secondi, e ...

