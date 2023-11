Schlein e Fratoianni vicini all' unità | pesano i dubbi di Conte e del M5s

(Di sabato 25 novembre 2023) AGI - L'appello di Perugia fa breccia nel perimetro delle opposizioni. Da Ellya Riccardo Magi, passando per Giuseppe, arrivano segnali positivi su unacostruita su alcune parole d'ordine. Quelle messe sul tavolo da Nicolasono il salario minimo, la battaglia contro l'autonomia differenziata e contro il premierato. Meno fortuna ha l'idea didi mettere i leader dell'opposizione sullo stesso palco. E ancora meno quella di costruire unada contrapporre alle destre. Gli unici che sembrano credere a questa possibilità è il tandem rossoverde,e Angelo Bonelli, e la segretaria Pd, Elly. Arrivando al congresso SI, infatti,assicura di non avere "nessuna presunzione di ...

