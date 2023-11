Schianto tremendo | un’intera famiglia coinvolta

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 25 novembre 2023) Grave incidente nella notte a Isola Rizza (Vr) dove un’auto è uscita di strada schiantandosi in un canale a bordo strada, in via Capitello. Nello, avvenuto intorno alle 2, ha perso la vita. Nell’auto viaggiavano tre familiari di origine ucraina residenti a Roverchiara (VR): un 26enne è morto sul colpo mentre sono rimasti feriti in modo grave un 21enne e un sessantenne. L’impatto ha completamente distrutto il muso dell’auto, che ha terminato la sua corsa dentro al canale a bordo strada. Per estrarre i passeggeri dalle lamiere deformate sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La zona è poi stata raggiunta da un carro attrezzi e dai carabinieri di Legnago. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo proviene da The Social Post.